Родные Анастасии Заворотнюк прокомментировали сбор средств на лечение актрисы

В этой публикации родственники знаменитости высказали слова благодарности в адрес Татьяны Навки, пообещавшей направить средства от запланированного на 10 ноября московского ледового шоу на лечение звезды «Моей прекрасной няни». По их словам, эта инициатива фигуристки носит частный дружеский характер, поэтому ни о каком массовом сборе денег на лечение речи не идет. «Мы желаем команде Татьяны Навки успехов, а также хорошего праздника всем зрителям», - подчеркивается в сообщении. При этом, семья знаменитости отметила, что не проводит сбор денег, но всегда будет благодарна за слова поддержки и хорошие пожелания.Примечательно, что супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, несмотря на семейные сложности, вызванные болезнью жены, вернулся на лед и выступает в рамках нового ледового шоу Татьяны Навки.