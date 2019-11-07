Названы 6 лекарств, которые опасны для пожилых людей





«В целом, любое из лекарственных средств, которое необходимо вывести из почек, представляет опасность для пожилых пациентов с дисфункцией этого органа», - подчеркивает ведущий американский терапевт Пэт Салбер. По его словам, существует, к примеру, опасность приема лекарств от диабета с продолжительным периодом полувыведения из организма. Одним из таких препаратов является диабин на основе хлорпропамида. Избегать данного препарата следует из-за повышенного риска развития сильной гипогликемии. Альтернативой этому средству специалист называют глипизид (глюкотрол). С большой осторожностью следует принимать антигистаминные препараты вроде бенадрила и дифенгидрамина. Они способны вызывать запоры, спутанность и задержку в мочеиспускании, бред и прочие когнитивные нарушения.Не менее опасны для пожилых людей и такие распространенные мышечные релаксанты, как Робаксин и Флексерил, которые способны приводить к антихолинергическим эффектам, перечисленным ранее. Эксперт уверен, что для лечения основной болезни в данном случае лучше всего воспользоваться физиотерапевтическими средствами. Также нежелательно употребление минеральных масел для лечения запоров, поскольку в их составе присутствует аспирин, что может вызвать пневмонию. Следует быть осторожными с отпускаемыми рецептурно валиумом и другими бенздиазепианами, поскольку в пожилом возрасте они могут вызывать когнитивные нарушения. Последними в списке опасных врач называет триамтерен и прочие диуретики.