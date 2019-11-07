Названы 6 лекарств, которые опасны для пожилых людей
Применение опасных лекарств ежегодно становится причиной смерти полутора миллионов человек, и это только на территории США. Большая часть жертв медикаментов – пожилые люди. Специалисты назвали шесть наиболее опасных для пожилых пациентов лекарств, которые категорически нельзя принимать этой возрастной группе.
«В целом, любое из лекарственных средств, которое необходимо вывести из почек, представляет опасность для пожилых пациентов с дисфункцией этого органа», - подчеркивает ведущий американский терапевт Пэт Салбер. По его словам, существует, к примеру, опасность приема лекарств от диабета с продолжительным периодом полувыведения из организма. Одним из таких препаратов является диабин на основе хлорпропамида. Избегать данного препарата следует из-за повышенного риска развития сильной гипогликемии. Альтернативой этому средству специалист называют глипизид (глюкотрол). С большой осторожностью следует принимать антигистаминные препараты вроде бенадрила и дифенгидрамина. Они способны вызывать запоры, спутанность и задержку в мочеиспускании, бред и прочие когнитивные нарушения.
Не менее опасны для пожилых людей и такие распространенные мышечные релаксанты, как Робаксин и Флексерил, которые способны приводить к антихолинергическим эффектам, перечисленным ранее. Эксперт уверен, что для лечения основной болезни в данном случае лучше всего воспользоваться физиотерапевтическими средствами. Также нежелательно употребление минеральных масел для лечения запоров, поскольку в их составе присутствует аспирин, что может вызвать пневмонию. Следует быть осторожными с отпускаемыми рецептурно валиумом и другими бенздиазепианами, поскольку в пожилом возрасте они могут вызывать когнитивные нарушения. Последними в списке опасных врач называет триамтерен и прочие диуретики.
«В целом, любое из лекарственных средств, которое необходимо вывести из почек, представляет опасность для пожилых пациентов с дисфункцией этого органа», - подчеркивает ведущий американский терапевт Пэт Салбер. По его словам, существует, к примеру, опасность приема лекарств от диабета с продолжительным периодом полувыведения из организма. Одним из таких препаратов является диабин на основе хлорпропамида. Избегать данного препарата следует из-за повышенного риска развития сильной гипогликемии. Альтернативой этому средству специалист называют глипизид (глюкотрол). С большой осторожностью следует принимать антигистаминные препараты вроде бенадрила и дифенгидрамина. Они способны вызывать запоры, спутанность и задержку в мочеиспускании, бред и прочие когнитивные нарушения.
Не менее опасны для пожилых людей и такие распространенные мышечные релаксанты, как Робаксин и Флексерил, которые способны приводить к антихолинергическим эффектам, перечисленным ранее. Эксперт уверен, что для лечения основной болезни в данном случае лучше всего воспользоваться физиотерапевтическими средствами. Также нежелательно употребление минеральных масел для лечения запоров, поскольку в их составе присутствует аспирин, что может вызвать пневмонию. Следует быть осторожными с отпускаемыми рецептурно валиумом и другими бенздиазепианами, поскольку в пожилом возрасте они могут вызывать когнитивные нарушения. Последними в списке опасных врач называет триамтерен и прочие диуретики.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:03