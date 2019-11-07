Никита Пресняков перенес тяжелую форму гриппа

Никита Пресняков является известным певцом, который довольно активно делится моментами личной жизни в соцсети Instagram. В последней публикации музыкант написал о проблемах со здоровьем, из-за которых очень обессилел. По его словам, грипп забрал столько сил, что даже зубную пасту выдавливал двумя руками. Кроме прочего, у знаменитости поднялась температура до 39 градусов, которую он не мог сбить на протяжении трех суток. Теперь же артист рад выздоровлению, хотя и сказал, что раньше никогда так тяжело не болел.На данный момент звезда занимается записыванием первых демо-версий нового альбома для собственной группы Multiverse. Поэтому он предупредил фолловеров, чтобы они ждали новостей в его "сторис". Известно, что Никита Пресняков является внуком Аллы Пугачевой и сыном Кристины Орбакайте. Его дебютный рок-альбом Beyond поднял его популярность в разы, а некоторые фанаты предполагают, что предстоящая игра Преснякова в фильме "Гардемарины — IV" станет сильным подъемом для его карьеры.