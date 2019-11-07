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Илон Маск: «Электрический пикап Tesla будет представлен 21 ноября»

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал дату презентации нового электрического пикапа Tesla. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Илон Маск: «Электрический пикап Tesla будет представлен 21 ноября»

Основатель компаний SpaceX и Tesla объявил, что новый электропикап Tesla, дебюта которого поклонники марки ждут уже давно, будет официально представлен 21 ноября этого года. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе, возле ракетного завода еще одной компании Илона Маска – SpaceX. Примечательно, что в своем посте Маск назвал грядущего дебютанта «Кибертраком», явно намекая на футуристичность электрокара в кузове пикап. Более того, он отметил, что выбранная дата презентации является своего рода отсылкой к культовому фильму конца прошлого столетия под названием «Бегущий по лезвию». Сюжет этой картины, стоит напомнить, разворачивается как раз в ноябре 2019 года в той же локации.

К слову, ранее миллиардер уже заявлял, что дизайн нового пикапа Tesla заставит сердце буквально «замереть». При этом в самой компании обещают, что новый автомобиль будет значительно более практичным, чем популярный сегодня в США Ford F-150, а вот по показателям «спортивности» новинка якобы должна превзойти легендарный Porsche 911.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:47

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