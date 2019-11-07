Новый смартфон от Asus будет похожим на слайдер Xiaomi Mi Mix 3
Индийские инсайдеры распространяют информацию о выходе нового смартфона от Asus. По предварительной информации, устройство будет похожим на слайдер Xiaomi Mi Mix 3.
В последнее время на рынке смартфонов наблюдаются тенденции к экспериментированию с форм-факторами. Помимо передовых "сгибаемых" девайсов, производители решили вернуть популярность слайдерам. Их особенностью является наличие спрятанной камеры в корпусе, что позволяет увеличить масштаб дисплея. Такой выдвижной объектив уже имется в девайсах от Xiaomi, в частности новейшем Mi Mix 3. Их конкуренты с Тайваня, Asus, теперь тоже приобщились к модному дизайну.
Инсайдер из Индии Мукул Шарма недавно опубликовал в соцсетях изображения разрабатываемого слайдера от фирмы, которая скорее всего выйдет на рынок под названием Asus 7Z. Его конструкция во многом будет похожей на продукты от китайской корпорации, но фронтальную камеру оснастят сразу несколькими датчиками. Отличием в внешнем виде является лишь рамка в нижней части экрана. Наконец, в заднюю панель хотят встроить основную сдвоенную камеру с горизонтальными модулями и светодиодной вспышкой. Дату релиза и цену пока что не сообщали.
В последнее время на рынке смартфонов наблюдаются тенденции к экспериментированию с форм-факторами. Помимо передовых "сгибаемых" девайсов, производители решили вернуть популярность слайдерам. Их особенностью является наличие спрятанной камеры в корпусе, что позволяет увеличить масштаб дисплея. Такой выдвижной объектив уже имется в девайсах от Xiaomi, в частности новейшем Mi Mix 3. Их конкуренты с Тайваня, Asus, теперь тоже приобщились к модному дизайну.
Инсайдер из Индии Мукул Шарма недавно опубликовал в соцсетях изображения разрабатываемого слайдера от фирмы, которая скорее всего выйдет на рынок под названием Asus 7Z. Его конструкция во многом будет похожей на продукты от китайской корпорации, но фронтальную камеру оснастят сразу несколькими датчиками. Отличием в внешнем виде является лишь рамка в нижней части экрана. Наконец, в заднюю панель хотят встроить основную сдвоенную камеру с горизонтальными модулями и светодиодной вспышкой. Дату релиза и цену пока что не сообщали.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:33