Дочь Агутина и Варум подрабатывает в США официанткой





Как рассказывал ранее сам Агутин в рамках одного из своих интервью, Лиза Варум перебралась с родителями матери в Майами, где у нее складывается весьма интересный быт. По словам знаменитых родителей, иногда их дочь даже подрабатывает официанткой в одном из местных ресторанов. «Разумеется, мы ей тоже помогаем, но ей прекрасно известно, каково это – заработать, скажем, 20 долларов», - рассказала в рамках программы «Светская хроника» Анжелика Варум.Сейчас Елизавете Варум уже 20 лет и она активно идет по стопам своих талантливых родителей. Девушка занялась музыкой. Впрочем, ее талант проявился в несколько другом жанре – она основала собственную рок-группу.