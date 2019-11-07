Роспотребнадзор предложит россиянам бесплатную диагностику диабета





Как отмечают в Роспотребнадзоре, акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом и будет запущена по всей стране. В рамках проведения этого мероприятия все жители смогут сдать анализы на диабет бесплатно. Для прохождения диагностики следует пройти тест на сайте одного из подразделений ведомства – Центра молекулярной диагностики ЦНИИ, в результате чего специалисты оценят риск развития диабета 2 типа. По результатам теста его участники смогут получить специальный промокод, с помощью которого они смогут получить 100-процентную скидку на прохождение процедуры скринингового исследования.Также сообщается, что пройти бесплатное обследование на предмет диабета граждане России смогут во всех медицинских офисах Центра, а также в медицинских учреждения, которые выступают в качестве его партнеров в различных городах страны.