Дочь Анастасии Заворотнюк поддержала Навку и Чернышева перед шоу «Аленький цветочек»

В публикации говорится, что у Чернышева и Навки в скором времени состоится первое выступление в рамках столичного блока нового ледового шоу. «От всей семьи желаем им вдохновения и гладкого льда», - отмечается в сообщении. Стоит отметить, что Татьяна Навка не так давно подтвердила наличие у звезды «Моей прекрасной няни» онкологического заболевания, о котором родные актрисы предпочитают не распространяться. В то же время, как отметила фигуристка, все средства от продажи билетов на ее новое шоу 10 ноября будут направлены в помощь Заворотнюк, а также другим людям, которые страдают подобными заболеваниями.Напомним, известная артистка уже несколько месяцев борется с тяжелой болезнью. Тем временем пресса продолжает выискивать хоть какие-то подробности о ее диагнозе и состоянии, однако родные Анастасии Заворотнюк предпочитают не давать комментариев по этому поводу.