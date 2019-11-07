Рэпер Джиган травмировал ногу во время отдыха с семьей на Мальдивах

Благодаря заснятым видеороликам подписчики увидели, что Джиган прыгнул в воду с пирса, однако ударился ступней о большой камень. После исполнителю потребовались костыли, с помощью которых он передвигался с перебинтованной ногой.Стоит отметить, что жена Джигана официально подтвердила, что беременна четвертым ребенком, а появление малыша на свет произойдет совсем скоро. Фанаты уверены, что у пары родится сын, так как они воспитывают троих дочерей.