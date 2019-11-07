Тюнеры превратили классический Chevrolet Camaro в ретромодель Valkyrja 1969 года





Над машиной поработали дизайнеры ателье Ringbrothers, впоследствии модель Camaro представили под названием Valkyrja с мотором V8 Wegner Motorsports. Маслкар имеет установленный по центру выхлоп Flowmaster. Оказалось, что restomod заказал клиент из Бельгии, который пожелал назвать машину в честь мифической воительницы, но остановил выбор на древнескандинавском написании.Автомобиль Valkyrja имеет LS3 V8 на 6,8 литра, работающий в паре с механическим Whipple объемом 2,9 литра. Аппарат может похвастаться наличием шестидиапазонной КПП Tremec, последнюю специально подгоняли под машину в фирме Bowler. Создатели выполнили некоторые элементы из углепластика, напечатав их на 3D-принтере.