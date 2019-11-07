Android 10 появится на смартфонах Oppo и Realme уже 20 ноября





Инсайдерские источники сообщают о том, что именно эти компании первыми представят своим клиентам Android 10. В Индии 20 ноября произойдет презентация смартфона Realme X2. Эксперты считают, что компания Oppo и ее суббренд может представить не только новое устройство, но и свежую версию фирменной оболочки Color OS 7.В настоящий момент неизвестно, какие именно смартфоны получат Android 10. Предполагается, что в их числе окажется Realme X2, а также флагманские модели Oppo Reno 10X Zoom и Oppo Reno 2. Обычно именно топовые решения брендов первыми получают обновление операционной системы, тогда как владельцам остальных устройств приходится подождать.Также эксперты обратили внимание на то, что выход Color OS 7 станет для компании Oppo очень знаковым, ведь прошлые версии их фирменной оболочки для Android были крайне спорными и непопулярными. Множество проблем, ошибок и схожесть в оформлении с iOS создали ей отрицательный имидж. Именно поэтому бренд постарается исправить эту ситуацию, а выход Android 10 является для этого отличной возможностью, ведь данная ОС получила множество функций, появление которых пользователи ждали уже давно.