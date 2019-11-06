Стас Пьеха содержит бросившего его в детстве душевнобольного отца





Недавно в Сети появились слухи о том, что отец Стаса Пьехи вынужден скитаться по помойкам в надежде найти еду. Певец не реагировал на эту информацию, в связи с чем положение дел объяснила его единоутробная сестра. Она рассказала “МК”, что Пятрас Герулис на самом деле страдает от психического недуга, в связи с которым иногда не контролирует себя и совершает странные поступки. Поход по помойкам относится именно к таким, но несмотря на это Стас Пьеха помогает отцу финансово и поддерживает с ним нормальные отношения.Связь Стаса Пьехи и Герулиса приближенные к семье не могут назвать теплыми, однако ссор между ними нет. Певец на протяжении 10 лет дает отцу деньги, а он может распоряжаться ими по своему усмотрению. Оказалось, что мать артиста взяла с него обещание помогать душевнобольному родителю.