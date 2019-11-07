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Единственные дети в семье в семь раз чаще сталкиваются с ожирением

Американские ученые выяснили, что единственные дети в семье имеют повышенный риск пострадать от ожирения до собственного семилетия. Причиной этого медики считают большую вероятность наличия сладостей и газировки вместо лакомств.

Эксперты напоминают, что родители чаще всего балуют своего ребенка вкусной едой, что негативно сказывается на единственных детях в семье. В результате проведенного исследования среди детей США выяснилось, что такие малыши имеют в 7 раз повышенный риск пострадать от повышенного веса к 7 годам по сравнению с ровесниками, которые имеют братьев и сестер. Специалисты также отметили, что чаще родители потакают капризам своего ребенка, позволяя ему играть в видеоигры, что отражается на фигуре. Согласно статистике, среди американских подростков около трети имеют ожирение в связи с нездоровым рационом. Однако чаще всего от этой проблемы страдали именно те дети, кто вырос без братьев и сестер.

Медики напоминают, что ожирение является причиной возникновения диабета 2 типа. Также у таких людей есть высокая вероятность развития онкологии, включая рак груди.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:14

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