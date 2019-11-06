Microsoft тестирует новые кнопки быстрого поиска в Windows 10
Компания Microsoft выпустила очередную версию Windows 10 20H1, ее могут скачать пользователи, участвующие в программе Windows Insider. В обновлении были добавлены новые кнопки быстрого поиска Quick Search, предназначенные для простого доступа к новостям, расписанию дня и погоде.
Microsoft продолжает готовить Windows 10 к выходу следующей версии операционной системы уже будущей весной. В этот раз обновление Windows 10 20H1 добавило множество новых минорных изменений и функций, призванных улучшить комфорт пользователей. Одно из них – кнопки быстрого поиска, названные Quick Search. Они позволяют человеку получить информацию относительно интересующей его категорий, например, погоде, новостях, новых фильмах, расписании дня, праздниках, котировках компаний и т. д.
Чтобы воспользоваться этим нововведением необходимо перейти на строчку поиска. Там можно обнаружить кнопку, открывающую панель настройки Search Home. Она позволяет пользователю настроить клавиши быстрого поиска. Другое изменение в Windows 10 20H1 касается выдачи поисковых результатов. Они стали более удобными для предпросмотра.
Также сообщается, что клавиши быстрого поиска Quick Search в скором времени появятся в остальных версиях Windows 10: от 1809 до 20H1. В настоящий момент подобной функцией могут пользоваться только жители США, однако в ближайшее время разработчики операционной системы планирует убрать это ограничение.
Microsoft продолжает готовить Windows 10 к выходу следующей версии операционной системы уже будущей весной. В этот раз обновление Windows 10 20H1 добавило множество новых минорных изменений и функций, призванных улучшить комфорт пользователей. Одно из них – кнопки быстрого поиска, названные Quick Search. Они позволяют человеку получить информацию относительно интересующей его категорий, например, погоде, новостях, новых фильмах, расписании дня, праздниках, котировках компаний и т. д.
Чтобы воспользоваться этим нововведением необходимо перейти на строчку поиска. Там можно обнаружить кнопку, открывающую панель настройки Search Home. Она позволяет пользователю настроить клавиши быстрого поиска. Другое изменение в Windows 10 20H1 касается выдачи поисковых результатов. Они стали более удобными для предпросмотра.
Также сообщается, что клавиши быстрого поиска Quick Search в скором времени появятся в остальных версиях Windows 10: от 1809 до 20H1. В настоящий момент подобной функцией могут пользоваться только жители США, однако в ближайшее время разработчики операционной системы планирует убрать это ограничение.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 20:24