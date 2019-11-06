"Выхватила леща": Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал заявления Ольги Бузовой о домашнем насилии





Сегодня звезда проекта "Дом-2", певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, однако не уточнила, в какой именно период жизни. Многие предположили, что речь шла о Дмитрие Тарасове, а шоумен Рустам Солнцев практически подтвердил догадки фолловеров.В интервью он рассказал, что во время брака с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова часто слышала от него обидные слова. Тогда спортсмен заключил успешный на то время контракт, был богат и знаменит, а потому успех вскружил ему голову. Ольга Бузова на то время казалась ему не очень умной блондинкой, которая зачем-то вышла за него замуж, отметил Солнцев.Один раз Ольга Бузова даже "выхватила леща", но реально жестокого отношения к супруге со стороны Дмитрия Тарасова экс-участник проекта "Дом-2" не видел.