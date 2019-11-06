Леди Гага снялась для обложки глянцевого журнала в бюстгальтере

Леди Гага позирует для декабрьского выпуска журнала Elle в широкополой шляпе, бюстгальтере и брюках. Основная цветовая гамма образа — черная, однако стилисты внесли яркие акценты в виде алой помады и красного лака на ногтях. Также звезда выбрала золотые украшения. Для нового выпуска журнала Леди Гага дала интервью Опре Уинфри, где рассказала об изнасиловании и трудностях в карьере. Звезда подчеркнула, что несмотря на жизненные испытания она уцелела и продолжает идти вперед.Фотографом выступил норвежец Сельве Сундсбе, который ранее снимал голую Анджелину Джоли для выпуска журнала Harper’s Bazaar. В комментариях под записью Леди Гаги публика поддержала певицу, а также фанаты похвалили снимок.