Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Николаева призналась, что простила измену своему молодому человеку

Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Николаева рассказала, что она на тот момент только ходила на свидания с избранником, но они еще не объявили себя парой. Сам молодой человек это изменой не считал, однако звезде было очень обидно. Она смогла простить неверность, ведь была очень влюблена на тот момент.Во время общения с поклонниками Ольга Николаева посоветовала им почаще общаться со своими вторыми половинками. Экс-участница проекта "Дом-2" добавила, что у нее есть друзья, считающие, что если есть подозрение на измену, нужно и самому пойти на этот шаг, хотя сама звезда считает иначе. Между партнерами всегда должно быть доверие, а если человек любит, он никогда не подпустит другого к своему телу, верность - это не то, о чем принято договариваться.Если же доверие пропало, появились подозрения, то измена неизбежна, а смысла продолжать отношения нет, отметила Ольга Николаева.