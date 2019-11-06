Стилист Олеся Чех раскритиковала образ Ирины Пеговой

В своем микроблоге Ирина Пегова отметила, что ей сильно понравился результат проведенной фотосессии. На опубликованном снимке она видит себя танцующей, что точно раскрывает ее настроение. В Instagram артистка часто показывает, как проходят ее тренировки и не скрывает, что не гонится за стандартами красоты. Пегова не комплексует из-за недостатков своей фигуры, стараясь подчеркнуть достоинства. На новом кадре знаменитость предстала модном платье-сорочке глубокого зеленого оттенка. Образ дополнил объемный темно-оранжевый плащ. Однако эксперт в области стиля Олеся Чех раскритиковала такой выбор, отметив, что образ никак не поддерживается в макияже.В заключении специалист заявила, что создается впечатление, будто актриса сняла платье с чужого плеча.