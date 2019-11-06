Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина сделала парную татуировку с возлюбленным

Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина призналась, что сделала татуировку еще месяц назад, но показать ее решилась только сейчас. Блондинка отметила, что вторая часть рисунка набита у человека, который оказался самым лучшим, и помог ей в трудную минуту. Также звезда отметила, что была шокирована, ведь человек, которого она знала всего полгода, оказался намного достойнее того, с которым прежде прожила целых пять лет. Вероятно, девушка намекнула на экс-избранника, добавив, что он не стоит и ее мизинца.В прошлом году Кристина Дерябина и ее избранник Александр планировали пышную свадьбу, до этого прожив вместе несколько лет. Молодой человек сделал возлюбленной предложение в прямом эфире и все ждали, что сказка закончится бракосочетанием, но в итоге молодые люди расстались.Кристина Дерябина спустя несколько месяцев записала для избранника красивое видео, где извинилась за все плохое, что сделала ему, однако воссоединиться ребятам не удалось. Молодой человек, видимо, отреагировал не так, как того хотела экс-проектантка. В итоге Дерябина оправдалась, отметив, что не собиралась вернуть экс-бойфренда, а просто хотела расстаться на красивой ноте. Сейчас поклонники подозревают звезду в романе с ее директором.