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Ведущий дизайнер World of Warcraft объяснил появление погибших героев в дополнении Shadowlands

Ведущий дизайнер студии Blizzard и игры World of Warcraft Джереми Физель прокомментировал дополнение Shadowlands. Он объяснил появление погибших в прошлом героев их важностью для сюжета, они помогут игроку разобраться в том, что происходит в этой неизведанной части мира.
Ведущий дизайнер World of Warcraft объяснил появление погибших героев в дополнении Shadowlands

Дизайнер отмечает, что Темные земли имеют прочную связь с Азеротом, однако игроки об этом пока не знают, ведь они впервые попали на эту территорию. В Shadowlands обитают духи погибших, поэтому появление среди них умерших в прошлых дополнениях героев является логичным. По словам Джереми Физеля, они будут выполнять две функции: обучающую и связующую. Во-первых, они расскажут игрокам, что из себя представляет эта часть мира и какие в ней законы, а во-вторых, объяснят, как действия персонажей в Азероте сказывались на обитателях этих мест.

Разработчик World of Warcraft обратил внимание на то, что ключевую роль в этом дополнении сыграет Сильвана, ведь именно она открыла путь в Темные земли, сломав корону Короля-лича. Кроме того, значительная часть мертвых душ, оказавшаяся в этих местах, находится здесь по ее вине. Все дело в том, что Сильвана причастна к многим массовым убийствам, случившимся еще до Тельдрассила.

В завершении дизайнер World of Warcraft отметил, что считает появление погибших героев в дополнении Shadowlands гармоничным и оправданным, такое решение пойдет сюжету исключительно на пользу.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:10

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