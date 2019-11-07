Ведущий дизайнер World of Warcraft объяснил появление погибших героев в дополнении Shadowlands





Дизайнер отмечает, что Темные земли имеют прочную связь с Азеротом, однако игроки об этом пока не знают, ведь они впервые попали на эту территорию. В Shadowlands обитают духи погибших, поэтому появление среди них умерших в прошлых дополнениях героев является логичным. По словам Джереми Физеля, они будут выполнять две функции: обучающую и связующую. Во-первых, они расскажут игрокам, что из себя представляет эта часть мира и какие в ней законы, а во-вторых, объяснят, как действия персонажей в Азероте сказывались на обитателях этих мест.Разработчик World of Warcraft обратил внимание на то, что ключевую роль в этом дополнении сыграет Сильвана, ведь именно она открыла путь в Темные земли, сломав корону Короля-лича. Кроме того, значительная часть мертвых душ, оказавшаяся в этих местах, находится здесь по ее вине. Все дело в том, что Сильвана причастна к многим массовым убийствам, случившимся еще до Тельдрассила.В завершении дизайнер World of Warcraft отметил, что считает появление погибших героев в дополнении Shadowlands гармоничным и оправданным, такое решение пойдет сюжету исключительно на пользу.