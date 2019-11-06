Константин Богомолов назвал Ксению Собчак "прекрасным верблюдом" в день ее рождения
Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов в честь дня ее рождения удивил поклонников неординарным сравнением своей супруги. Неожиданно для друзей журналистки и фолловеров он назвал избранницу "прекрасным верблюдом".
Вчера телеведущая и эпатажная журналистка Ксения Собчак отпраздновала 38-летие. Вместо пышного праздника звезда отправилась в уютный ресторан в компании близких друзей и мужа. На удивление поклонников с утра знаменитость опубликовала в соцсети Instagram трогательное поздравление своего маленького сына Платона, а вечером тост от режиссера Константина Богомолова.
В этот памятный день Ксения Собчак в компании мужа посетила благотворительный ужин от фонда "Друзья", а затем отправилась в уютный ресторан. Там звезда рассказала, как трогательно ее поздравил супруг. Он, по словам журналистки, отметил, что она прекрасный верблюд, из которого не нужно делать арабского скакуна, ведь у нее есть два прекрасных горба, она иногда плюется, но это не портит его отношения к избраннице.
Константин Богомолов не дал Ксении Собчак закончить тост, подошел и крепко обнял звезду. День рождения знаменитость отпраздновала в ЗОЖ-ресторане, расположенном в магазине своей подруги Ольги Карпуть. Заведение получило необычное название "KM20".
Вчера телеведущая и эпатажная журналистка Ксения Собчак отпраздновала 38-летие. Вместо пышного праздника звезда отправилась в уютный ресторан в компании близких друзей и мужа. На удивление поклонников с утра знаменитость опубликовала в соцсети Instagram трогательное поздравление своего маленького сына Платона, а вечером тост от режиссера Константина Богомолова.
В этот памятный день Ксения Собчак в компании мужа посетила благотворительный ужин от фонда "Друзья", а затем отправилась в уютный ресторан. Там звезда рассказала, как трогательно ее поздравил супруг. Он, по словам журналистки, отметил, что она прекрасный верблюд, из которого не нужно делать арабского скакуна, ведь у нее есть два прекрасных горба, она иногда плюется, но это не портит его отношения к избраннице.
Константин Богомолов не дал Ксении Собчак закончить тост, подошел и крепко обнял звезду. День рождения знаменитость отпраздновала в ЗОЖ-ресторане, расположенном в магазине своей подруги Ольги Карпуть. Заведение получило необычное название "KM20".