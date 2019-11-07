Наташа Королева призвала супругу Игоря Николаева быть жестче

В своем микроблоге Наташа Королева призналась, что не ожидала настолько откровенной беседы с Вячеславом Манучаровым. Во время шоу певица рассказала, что к расставанию с Игорем Николаевым привела его измена. В итоге она стала терпимо относится к этому, если связи ограничиваются мимолетной сексуальной близостью. Однако в случае с Николаевым было основано крепкое духовное взаимодействие, что привело к концу брака. Если бы певица приняла другое решение, то могла бы не изменится, а вот ее муж бы стал другим. Обращаясь к Юлии Проскуряковой, она заметила, что с Николаевым нужно вести себя жестче, поскольку у него огромный потенциал в творческом плане.Наташа Королева призналась, что считает Николаева гениальным композитором, который не реализовал себя. Певица считает, что его проблема заключается в управлении.