Экс-участники Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес оформили развод





Сегодня стало известно, что экс-участники проекта "Дом-2" Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес наконец-то оформили развод. Шоумен рассказал, что теперь он полностью свободный и холостой мужчина получил свидетельство о разводе и может встречаться с другими женщинами.Татьяне Мусульбес, бывшей жене, экс-участник проекта "Дом-2" желает только счастья, сейчас брюнетка строит отношения и хочет выйти замуж за нового избранника в лице бизнесмена Сергея Миха. Мужчина добавил, что в его жизни ничего кардинально не поменялось, а искать намеренно вторую половинку он не будет.