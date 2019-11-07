Универсал BMW 3 Series получит мощную дизельную версию





Универсал BMW 3 Series с дизельным двигателем должен стать альтернативой для аналогичного автомобиля с припиской M340i, оснащенного бензиновой установкой. Информации относительно предстоящей модели немного. Автомобиль должен получить мотор от кроссовера BMW X3/X4 M40d. Данная силовая установка располагает объемом 3 литра, а также имеет мощность в 321 лошадиную силу и 689 Нм крутящего момента.По информации источников, дизельный универсал BMW 3 Series M340d будет продаваться исключительно с системой полного привода xDrive. Учитывая вес автомобиля, можно предположить, что до «сотни» новинка сможет разгоняться за 4,8 секунды. Цена дизельной модели будет известна ближе к старту продаж. Предполагается, что новинка окажется дороже бензиновой BMW 3 Series M340i, а она в базовой комплектации на рынке ЕС предлагается за 63,3 тысячи евро или за 4 млн 768 тысяч рублей по текущему курсу валют.Старт продаж универсала BMW 3 Series M340d запланирован на март 2020 года. Из этого можно сделать вывод, что данная модель будет показана на предстоящем автосалоне 2020 года в Женеве.