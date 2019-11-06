В Сети появились рендерные изображения большого седана от LADA





Как отметили автоэксперты, сегмент D-класса опустел после ухода “Волги”, поскольку АвтоВАЗ не выпускает подобных моделей. В итоге дизайнеры “Авто Mail.ru” решили показать, как может выглядеть большой седан LADA, если применить к нему фирменный стиль модели X-Ray. На рендерах заметно, что эксперты воплотили в новинке все, чем может похвастаться также Vesta и Granta. Передняя часть машины имеет X-образный вид, а также заметны рельефные боковины и суженные фары.Дизайнеры уверены, что подобная модель могла бы стоить около миллиона рублей, что уже дешевле модели Optima — самой доступной в D-сегменте.