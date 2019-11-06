В Сети показали, что участница проекта "Дом-2" Саша Черно не убирает свою комнату и содержит вещи в грязи





Участница проекта "Дом-2" Саша Черно уверена, что ее незаслуженно постоянно упрекают, что она не соблюдает чистоту не только на общей кухне, но и в своей комнате. Сама звезда реалити не раз жаловалась, что операторы якобы снимают их с Иосифом Оганесяном спальню, когда она еще не успела сделать уборку.Тем не менее, в Сети появились очередные кадры "свинства" Александры Черно. Помимо разбросанных по комнате вещей, оказалось, что звезда реалити не следит даже за своим чемоданом. На нем четко видны пятна на подкладке, а на кровати стояла тарелка с недоеденным обедом.Недавно Александра Черно и вовсе разозлилась из-за ссоры с Иосифом Оганесяном по поводу ее нижнего белья. Молодой человек постирал трусики любимой жены, когда шел в душ, но ей это не понравилось.