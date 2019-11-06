Журналисты признали Россию комфортной страной для работы в СМИ
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов прокомментировал условия, с которыми сталкиваются работники СМИ в России. Он признал РФ комфортной страной для работы в этой области и отметил открытость государственной системы.
Такое заявление Иван Голунов сделал в рамках конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России». Представитель издания «Медуза» заявил, что Россия является комфортной страной для работы в журналистике. Работники СМИ имеют доступ к большому числу открытой информации, касающейся деятельности государства, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Еще одной важной особенностью журналист назвал свободу и количество возможностей, позволяющих СМИ проводить качественные расследования, опирающиеся на официальные данные. В качестве примера Иван Голунов привел право каждого россиянина узнать имя владельца недвижимости в любой части страны, причем на это потребуются считаные минуты. Ни во Франции, ни в Великобритании таких возможностей для журналистов нет, сообщает издание «Слово и Дело».
Также Иван Голунов обратил внимание на то, что всю эту информацию могут получить не только представители российских изданий, но базирующихся за рубежом. Подобное отношения к иностранным журналистам, уверен представитель издания «Медуза», является более чем красноречивой оценкой отношения государства к этой профессии.
Такое заявление Иван Голунов сделал в рамках конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России». Представитель издания «Медуза» заявил, что Россия является комфортной страной для работы в журналистике. Работники СМИ имеют доступ к большому числу открытой информации, касающейся деятельности государства, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Еще одной важной особенностью журналист назвал свободу и количество возможностей, позволяющих СМИ проводить качественные расследования, опирающиеся на официальные данные. В качестве примера Иван Голунов привел право каждого россиянина узнать имя владельца недвижимости в любой части страны, причем на это потребуются считаные минуты. Ни во Франции, ни в Великобритании таких возможностей для журналистов нет, сообщает издание «Слово и Дело».
Также Иван Голунов обратил внимание на то, что всю эту информацию могут получить не только представители российских изданий, но базирующихся за рубежом. Подобное отношения к иностранным журналистам, уверен представитель издания «Медуза», является более чем красноречивой оценкой отношения государства к этой профессии.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 19:35