Внебрачная дочь Ивана Краско воссоединилась с отцом после долгих лет обид





Марина Краско появилась в студии Андрея Малахова, где отметила, что сильно любит отца и будет счастлива дружить со своими братьями. Внебрачная дочь артиста в семье одна, а в детстве она часто задавала матери вопросы об отце. Она уехала в США в возрасте 15 лет как студентка по обмену и теперь живет в Нью-Йорке. Она сильно обиделась на отца после того, как он описал в книге всех своих детей, а про нее не вспомнил, но сейчас она готова к примирению. Иван Краско отметил, что он встречался с ней, когда она была совсем ребенком, поэтому Марина Краско не помнит этого.Ранее Иван Краско рассказывал об еще одной дочери, которая решила отречься от отца и сменила отчество.