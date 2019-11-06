Ксения Собчак провела экскурсию по дому Андрея Малахова





Телеведущая Ксения Собчак показала телезрителям, как живет ее знаменитый коллега. У порога у Малахова и Натальи Шкулевой стоит веничек, отметила звезда, а на двери наклеены милые мультяшные наклейки. На другой стороне у супругов есть специальное место, где они каждый день отмечают, какое сегодня настроение у звезды и его избранницы.Дома Андрей Малахов ходит босиком, а интерьер оформлен в светлых тонах, дизайнеры использовали стиль модерн, что выглядит очень мило. Обилие мебели добавляет интерьеру уюта, а сами супруги - Малахов и Шкулева, были очень рады гостье в лице Ксении Собчак.