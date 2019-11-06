T-killah намекнул на роман с Аленой Шишковой и публично унизил Викторию Боню





Известный российский рэпер T-killah принял участие в новом выпуске шоу ППУ, где ему пришлось выбирать между знаменитыми девушками. В итоге артист отметил, что ему нравится Алена Шишкова, модель и экс-избранница рэпера Тимати. Артист даже не против закрутить с ней роман.Когда у рэпера спросили, почему он не выбрал бы Викторию Боню, T-killah отметил, что знаменитость слишком часто появляется в социальных сетях, там ее очень много, а это ему не очень нравится.