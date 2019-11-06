Ученые определили "золотое правило" эффективного обучения





Ученые заметили, что у компьютерных алгоритмов и людей есть общая особенность изучения нового. Считается, что в первое время человек страдает от массы незнакомой информации, что тяжело преодолеть для достижения цели. Также эксперты заметили, что студентам становится скучно при изучении слишком легких тем. Поэтому важно определить достаточно сложную задачу, которая будет оставаться на выполняемом уровне. По мнению представителей Университета Аризоны, количество ошибок должно составлять 15%, что позволит добиться быстрого прогресса.Серия экспериментов с привлечением компьютеров показала, что “правило 85%” позволяет добиться наибольшей концентрации внимания и производительности при вложении когнитивных усилий.