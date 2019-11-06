Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова устроила истерику из-за неглаженной рубашки

Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова часто обижается по пустякам, девушка раньше регулярно устраивала избраннику Алексею Безусу истерики, но затем ребята смогли наладить свой быт. Теперь же звезда реалити снова расстроилась просто из-за неглаженной рубашки.Милена Безбородова решила, что Алексей Безус решил показать, что она не хозяйственная, но молодой человек просто попросил возлюбленную погладить ему рубашку, а в это время в комнате находился ведущий. Сам Алексей Безус отметил, что его девушка очень хозяйственная, у нее всегда все чисто и убрано.Проектант добавил, что ему достаточно, чтобы Милена Безбородова убирала за собой, ведь когда он жил один, у него все лежало на своих местах. Теперь же множество шкафов и женских принадлежностей немного раздражают мужчину.