Ученые нашли способ предотвратить новый сердечный приступ
Американские ученые разработали новый способ, позволяющий предотвратить повторный сердечный приступ. Специалисты нашли методику повышения эффективности работы клеток организма, отвечающих за восстановление сердца от повреждений.
После того, как у человека происходит сердечный приступ, часть клеток в органе отмирает. Это происходит из-за прекращения кровообращения. Если человек переживает подобное осложнение, его организм начинает процесс восстановления поврежденных тканей. Для этого используются макрофаги. Их задача – «поедание» клеток мертвой ткани и стимулирование восстановления той, что осталась жива.
Такой способ лечения сердца после сердечного приступа имеет ряд недостатков. Один из них заключается в том, что иногда макрофаги не успевают вовремя «съесть» мертвые клетки, а последние в свою очередь начинают мешать тем, что остались живы. Все это приводит к осложнениям и повышает вероятность нового приступа.
Ученые нашли способ повысить эффективность работы макрофагов. Для этого они простимулировали молекулу TFEB, отвечающую за число лизосом. В целом их можно назвать «животом» этих «пожирающих» клеток. Стимулирование TFEB приводит к увеличению количества лизосом, а, следовательно, к повышению скорости «поедания» мертвых тканей. В перспективе это позволяет сердцу не только восстанавливаться быстрее обычного, но и снижает риск повторного приступа.
После того, как у человека происходит сердечный приступ, часть клеток в органе отмирает. Это происходит из-за прекращения кровообращения. Если человек переживает подобное осложнение, его организм начинает процесс восстановления поврежденных тканей. Для этого используются макрофаги. Их задача – «поедание» клеток мертвой ткани и стимулирование восстановления той, что осталась жива.
Такой способ лечения сердца после сердечного приступа имеет ряд недостатков. Один из них заключается в том, что иногда макрофаги не успевают вовремя «съесть» мертвые клетки, а последние в свою очередь начинают мешать тем, что остались живы. Все это приводит к осложнениям и повышает вероятность нового приступа.
Ученые нашли способ повысить эффективность работы макрофагов. Для этого они простимулировали молекулу TFEB, отвечающую за число лизосом. В целом их можно назвать «животом» этих «пожирающих» клеток. Стимулирование TFEB приводит к увеличению количества лизосом, а, следовательно, к повышению скорости «поедания» мертвых тканей. В перспективе это позволяет сердцу не только восстанавливаться быстрее обычного, но и снижает риск повторного приступа.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 19:12