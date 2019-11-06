Ученые нашли способ предотвратить новый сердечный приступ





После того, как у человека происходит сердечный приступ, часть клеток в органе отмирает. Это происходит из-за прекращения кровообращения. Если человек переживает подобное осложнение, его организм начинает процесс восстановления поврежденных тканей. Для этого используются макрофаги. Их задача – «поедание» клеток мертвой ткани и стимулирование восстановления той, что осталась жива.Такой способ лечения сердца после сердечного приступа имеет ряд недостатков. Один из них заключается в том, что иногда макрофаги не успевают вовремя «съесть» мертвые клетки, а последние в свою очередь начинают мешать тем, что остались живы. Все это приводит к осложнениям и повышает вероятность нового приступа.Ученые нашли способ повысить эффективность работы макрофагов. Для этого они простимулировали молекулу TFEB, отвечающую за число лизосом. В целом их можно назвать «животом» этих «пожирающих» клеток. Стимулирование TFEB приводит к увеличению количества лизосом, а, следовательно, к повышению скорости «поедания» мертвых тканей. В перспективе это позволяет сердцу не только восстанавливаться быстрее обычного, но и снижает риск повторного приступа.