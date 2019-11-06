В Россию приехал обновленный кроссовер Changan CS75





Эксперты не смогли рассмотреть детали новинки из-за затемненных фотографий, однако была замечена обновленная решетка радиатора. В нижней части бампера располагаются воздуховоды и хромированные декоративные элементы. Яркие светодиоды размещены с двух сторон, а передняя оптика, вероятно, галогеновая. В салоне авто расположен современный тачскрин, а также имеется двухзонный климат-контроль.На данный момент неизвестно, с какой моторной гаммой автомобиль будет представлен в России. Changan CS75, продающийся в Китае, оснащен двигателями на 1,5 и 1,8 литра. Презентация новинки на российском рынке зависит от сроков сертификации. Эксперты уверены, что машина станет доступна для покупки уже через 6 месяцев.