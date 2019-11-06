Экс-участники проекта "Дом-2" Дана Николенко и Дима Кварацхелия устраивают скандалы при ребёнке

Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко призналась, что в их семье с Димой Кварацхелия не все гладко. Супруги очень часто ссорятся, из-за чего ранее дело даже чуть не дошло до развода. Возлюбленные постарались решить конфликт и все наладилось, но, как оказалось, ненадолго.Дана Николенко отметила, что сейчас снова у них с избранником возникают разногласия, а ссоры родителей происходят при маленьком сыне Макаре, ведь он постоянно рядом или на руках о родителей. Звезда очень боится, что все это отразится на психике ее наследника и просто не знает, что ей делать дальше.