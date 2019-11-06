Участница проекта "Дом-2" Клава Безверхова рассекретила романы со знаменитостями
Участница проекта "Дом-2" Клава Безверхова рассказала, что у нее были ухажеры среди знаменитостей. Девушка решила рассекретить имена своих известных поклонников, как она утверждает, проявляющих к ней симпатию.
Едва появившись на проекте "Дом-2" Клава Безверхова заявила, что она известна в кругах шоу-бизнеса. По словам девушки, она встречалась со знаменитыми певцами, хотя построить серьезные отношения с ними ей так и не удалось.
Теперь же Клава Безверхова рассекретила имена творческих личностей, которым едва не разбила сердце. По словам брюнетки, ухаживали за ней Миша Марвин, Jah Khalib и Гусейн Гасанов. Сами артисты заявления проектантки пока никак не прокомментировали.
Едва появившись на проекте "Дом-2" Клава Безверхова заявила, что она известна в кругах шоу-бизнеса. По словам девушки, она встречалась со знаменитыми певцами, хотя построить серьезные отношения с ними ей так и не удалось.
Теперь же Клава Безверхова рассекретила имена творческих личностей, которым едва не разбила сердце. По словам брюнетки, ухаживали за ней Миша Марвин, Jah Khalib и Гусейн Гасанов. Сами артисты заявления проектантки пока никак не прокомментировали.