Участница проекта "Дом-2" Клава Безверхова рассекретила романы со знаменитостями





Едва появившись на проекте "Дом-2" Клава Безверхова заявила, что она известна в кругах шоу-бизнеса. По словам девушки, она встречалась со знаменитыми певцами, хотя построить серьезные отношения с ними ей так и не удалось.Теперь же Клава Безверхова рассекретила имена творческих личностей, которым едва не разбила сердце. По словам брюнетки, ухаживали за ней Миша Марвин, Jah Khalib и Гусейн Гасанов. Сами артисты заявления проектантки пока никак не прокомментировали.