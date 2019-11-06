Марина Хлебникова поблагодарила коллег и поклонников за поздравления в честь 54-летия
Российская певица Марина Хлебникова поблагодарила поклонников за поздравления. В своем Instagram-аккаунте звезда напомнила, что ей исполнилось 54 года.
В 90-х Марина Хлебникова была известна как исполнительница хитов “Солнышко мое, вставай!”, “Чашка кофею” и “Дожди”. В 2004 году ей вручили звание заслуженной артистки России, но вскоре ее популярность угасла. Недавно звезде исполнилось 54 года в связи с чем многочисленные подписчики в Instagram поздравили ее с праздником. В ответ певица опубликовала новую фотографию, высказав свою благодарность за внимание. В выходные она планирует встречу с друзьями, а в день своего рождения она приняла множество звонков с поздравлениями.
Марина Хлебникова известна также как радиоведущая. Долгое время ходили слухи о том, что певица имеет проблемы с алкоголем, что подтверждал Шура. При этом исполнительница крайне отрицательно отреагировала на эти известия, отметив, что страдает лишь от депрессии, как передает Nation News.
В 90-х Марина Хлебникова была известна как исполнительница хитов “Солнышко мое, вставай!”, “Чашка кофею” и “Дожди”. В 2004 году ей вручили звание заслуженной артистки России, но вскоре ее популярность угасла. Недавно звезде исполнилось 54 года в связи с чем многочисленные подписчики в Instagram поздравили ее с праздником. В ответ певица опубликовала новую фотографию, высказав свою благодарность за внимание. В выходные она планирует встречу с друзьями, а в день своего рождения она приняла множество звонков с поздравлениями.
Марина Хлебникова известна также как радиоведущая. Долгое время ходили слухи о том, что певица имеет проблемы с алкоголем, что подтверждал Шура. При этом исполнительница крайне отрицательно отреагировала на эти известия, отметив, что страдает лишь от депрессии, как передает Nation News.