В США разрабатывают военную систему защиты от лазерного оружия





Конкурс был объявлен Агентством перспективных оборонных разработок (DARPA), являющимся частью министерства обороны США. Компаниям, желающим принять участие в нем, необходимо разработать проектную документацию и прототип военной системы защиты от лазерного оружия. В цели комплекса входит обнаружение установок противника, автоматическое определение его расположения и нарушения работы этой техники в течение нескольких миллисекунд после начала воздействия.Представители DARPA отметили, что способ функционирования системы защиты может быть самым разным, главным критерием будет эффективность и скорость нейтрализации противника. Также было отмечено, что для допуска к конкурсу прототип должен пройти лабораторные исследования и испытания.По оценке DARPA, в течение ближайших 20 лет применение лазерного оружия в военных противостояниях станет обыденностью. Сейчас его созданием занимаются в США, Китае, Франции, Турции и некоторых других странах. Россия также не отстает от этого процесса, в 2018 году на вооружение армии РФ был передан мобильный боевой лазерный комплекс «Пересвет». В США также были принятые на вооружения подобные установки.