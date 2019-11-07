Кудрявая Жасмин показала стройные ноги в платье с экстремальными разрезами

42-летняя певица Жасмин решила отдохнуть перед сезоном предновогодних корпоративов и улетела с семьей в теплые страны. Но даже будучи в отпуске, звезда эстрады не забывает о своих многочисленных поклонниках, радуя их новыми публикациями на своей странице в Instagram. Артистка уже показала фанатам «сафари», которое устроила детям в зоопарке, а также попытки младшего сына Мирона научиться делать красивые фото мамы.Однако недавно идиллически фото в компании детей Жасмин решила разбавить неожиданно откровенным снимком. Поклонники певицы, которые долгое время восхищались скромностью и ее сдержанностью в плане выбора нарядов, были крайне удивлены не столько появлением на голове знаменитости обилия кудряшек, сколько демонстрацией стройных ног в платье с экстремальными вырезами. Некоторые из фолловеров звезды даже поинтересовались у Жасмин, не развелась ли она с мужем, помня рассказы звезды о ревности, свойственной ее супругу, но артистка тут же сообщила, что в ее семье все в порядке.Однако не все поклонники певицы восприняли ее сексуальный образ критично. Многие назвали кудрявую Жасмин «женщиной-вамп» и признались, что ей подобный стиль к лицу, а также поддержали мысль артистки по поводу того, что в каждой представительнице прекрасного пола должна быть загадка.