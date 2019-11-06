Volkswagen презентовал в России комплектацию внедорожника Business Touareg





Ранее сообщалось, что Volkswagen работал над передовой версией своего роскошного внедорожника Touareg, который теперь вышел на российский рынок. Известно, что модель таким образом сменила комплектацию Status из средней ценовой категории. Несмотря на эксклюзивность предложения, бренд уверяет клиентов в доступности новинки, стоимость которой подешевела на 220—240 тыс. рублей. Основные перемены коснулись дисков, которые заменили с 19-дюймовых на диаметр в 18 дюймов, а также убрали медиаразъемы в салоне. Альтернативой им стали электропривод, шторки багажного отделения, возможность настройки зеркал и сидений.В техническом плане машина будет поставляться с бензиновым или дизельным двигателями, имеющие мощность до 249 л.с. Он позволяет достигать первой сотни километров всего за 7.6 секунд. Покупка включает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, рейлинги на крыше и кожаный салон от Vienna. Приятным дополнением станет подогрев сидений, парктроник, кнопочное зажигание и противоугонная система с защитой от буксировки. Для российских покупателей этот автомобиль обойдется в 3,7 млн рублей.