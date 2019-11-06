Лолита Милявская представила клип на песню "Папа"
Лолита Милявская порадовала поклонников клипом на новую песню “Папа”. Подписчики считают, что новый этап творчества звезды поможет ей стать ближе к зрителю.
Недавно Лолита Милявская выпустила новую песню “Папа”. Вскоре после этого она анонсировала клип к данной композиции. Сама песня, а также видеоряд, наполнены личными чувствами и переживаниями певицы. Поклонники считают, что новый этап творчества звезды позволит ей существенно сблизиться с основной частью ее аудитории. Многие подписчики утверждают, что клип не только дополняет песню, но и содержит в себе ряд отсылок к глубинным переживаниям звезды.
Стоит отметить, что новый этап творчества Лолиты Милявской совпадает по времени с её недавним семейным разрывом. По неподтвержденным данным, Дмитрий Иванов, фитнес тренер, проживавший с Милявской, ушёл к более молодой девушке.
Недавно Лолита Милявская выпустила новую песню “Папа”. Вскоре после этого она анонсировала клип к данной композиции. Сама песня, а также видеоряд, наполнены личными чувствами и переживаниями певицы. Поклонники считают, что новый этап творчества звезды позволит ей существенно сблизиться с основной частью ее аудитории. Многие подписчики утверждают, что клип не только дополняет песню, но и содержит в себе ряд отсылок к глубинным переживаниям звезды.
Стоит отметить, что новый этап творчества Лолиты Милявской совпадает по времени с её недавним семейным разрывом. По неподтвержденным данным, Дмитрий Иванов, фитнес тренер, проживавший с Милявской, ушёл к более молодой девушке.