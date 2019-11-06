Ольга Казаченко не захотела переезжать в США к Степану Джигарханяну

Недавно в студии программы “Пусть говорят” появилась некая Марина, которая заявила о своей связи со Степаном Джигарханяном. Ольга Казаченко отметила, что продолжительное время многие пытаются помешать ее отношениям с сыном известного актера, и в его жизни появляются даже те люди, которые давно остались в прошлом. Блогер отметила, что ей смешно обсуждать связь, которая произошла 20 лет назад. По ее словам, последние съемки программы стали для нее серьезным испытанием, после чего она испытывала стресс.Ольга Казаченко раскритиковала Ирину Аманти, которую обвинила в преследовании и посещении каждой программы, где обсуждают отношения между ней и ее бывшим мужем. При этом Джигарханян советует своей избраннице не расстраиваться из-за провокаций, а также приглашает к себе в Америку. Однако блогер готовится к переезду только вместе с ребенком и родителями.