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Западные СМИ рассказали об отсутствии у ВВС Германии современных истребителей

Западные СМИ рассказали о том, что у ВВС Германии имеются серьезные проблемы с оснащением своих сил. У люфтваффе нет современных истребителей, а модернизация текущих запланирована лишь на 2022 год, поэтому сейчас у немцев отсутствуют модели, отвечающие нынешнем требованиям.
Западные СМИ рассказали об отсутствии у ВВС Германии современных истребителей

Такое заявление сделал Инго Герхарц, являющийся генерал-лейтенантом ВВС Германии. Военный отметил, что сейчас на вооружении люфтваффе стоят истребители Eurofighter Typhoon. Они значительно уступают современным аналогам, поэтому уже давно планируется их модернизация. Боевые машины должны оснастить радарами Captor-E, использующими активную фазированную решетку, она быстрее обнаруживает как воздушные, так и наземные цели.

Эта разработка была закончена еще в 2007 году, однако ее до сих пор не установили на Eurofighter Typhoon. Модернизацию последних планируется провести в 2022 году. До тех пор ВВС Германии попросту не будут иметь современных самолетов. Также некоторые страны ЕС перешли на американские истребители пятого поколения F-35, однако люфтваффе отказалось от такой идеи.

Именно поэтому генерал-лейтенант ВВС Германии уверен, что военному руководству страны необходимо решать проблему отсутствия современных самолетов уже в ближайшие годы. Также Инго Герхарц заявил, что подобная ситуация имеется и в других родах войск бундесвера, о чем постоянно говорят его коллеги.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:50

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