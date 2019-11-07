«На работе не сошелся свет клином»: Сергей Белоголовцев пожертвовал карьерой ради семьи

Актер Сергей Белоголовцев, наиболее известный отечественному зрителю участием в юмористическом шоу «О.С.П.-студия», стал героем нового выпуска авторской передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». В эфире программы артист поделился с ведущим историями из своей жизни, а также рассказал о переломном моменте, который заставил его задуматься о правильности расставленных ранее приоритетов. Таким эпизодом оказалось заявление жены шоумена Натальи о том, что их отношения зашли в тупик. Причиной же такому повороту событий послужил излишний трудоголизм телезвезды и желание всего себя посвящать работе.Именно будучи на грани развода и осознав всю серьезность ситуации, Сергей Белоголовцев понял, что никакая карьера не стоит потери семьи. Артист сделал правильные выводы из сложившейся ситуации и решил сделать все возможное, чтобы любимая супруга и трое детей были счастливы. В итоге пара смогла достичь компромисса и сумела сохранить брак.Сейчас шоумен признается, что ему удалось вовремя осознать: некоторые вещи необходимо оберегать, иначе будет поздно. И хоть Белоголовцев сделал в работе шаг назад, пожертвовав карьерой ради семьи, он о своем решении не жалеет.