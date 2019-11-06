У дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили опухоль





Недавно появилась информация о том, что 19-летней дочери Ларисы Гузеевой вскоре может потребоваться медицинская операция. Как стало известно, врачи обнаружили ву Ольги Бухаровой опухоль. Она утверждает, что узнала об этом в весьма неподходящий момент, когда казалось, что в её жизни началась светлая полоса. Она намерена сделать еще одно тату в том случае, если ей потребуется хирургическое вмешательство.Стоит отметить, что первая операция девушки состоялась еще в начале 2018 года. Касательно результатов и последствий медицинской процедуры неизвестно практически ничего.