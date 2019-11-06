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Врачи рассказали, кому нужно отказаться от хурмы

В осенний период хурма является отличным средством укрепления иммунитета и повышения энергии. Но врачи назвали группы людей, которым нужно отказаться от употребления этого фрукта.

Хурма содержит большое количество калия, йода, магния, что может оказаться незаменимым в период распространения сезонных болезней. Российские врачи предупреждают, что, несмотря на крайне полезные качества этого продукта, его нельзя употреблять определенным категориям больных. Они включают людей, страдающих от почечнокаменной болезни, поскольку фрукт обладает мочегонным эффектом. То же самое относится и к диабетикам по той причине, что хурма является богатым источником глюкозы и сахара, что ограничивает его рекомендуемое количество до одного плода в день.

Ученые давно доказали, что чрезмерное поедание хурмы способно спровоцировать выброс инсулина, который чреват летальным исходом. Даже здоровым людям стоит употреблять её лишь до 3 раз в неделю. Особенно полезной она окажется для страдающих малокровием. Также из-за низкого содержания кислоты она может состоять в рационе язвенников и пациентов с болезнями ЖКТ. В аналогичном ключе хурма станет приятным дополнением к столу тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:10

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