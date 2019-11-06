Ольга Бузова призналась, что еще в 18 лет покорила сердца поклонников на "Доме-2"

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что еще в 18 лет она создавала модные тренды, которым следовали фолловеры. Тогда девушка, по ее словам, полюбилась телезрителям благодаря яркой внешности, харизме и искренности. Звезда носила белые локоны, красила губы карандашом, чтобы было видно их издалека, отдавала предпочтение брюкам клеш и угги, а ее любимым трендом было сделать все, чтобы из брюк обязательно были видны стринги.Тогда Ольга Бузова была удивлена, что многие хотят сфотографироваться с ней или взять автограф, звезда стеснялась, по ее словам, своей популярности. Экс-участница проекта "Дом-2" попросту не понимала, чем заслужила повышенное внимание к своей персоне, ведь ничего удивительного она не сделала.Ольга Бузова отметила, благодаря ей многие артистки стали выбирать более откровенные костюмы для выступлений, ведь еще два года назад они пели в джинсах и кофточках. Артистка добавила, она молода, красива, и у нее есть шикарная фигура, над которой певица постоянно работает.