Тесты роботов для строительства лунной базы проведут на Эльбрусе





Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о необычном тестировании новых технологий. По его заявлению, роботы, предназначеные для постройки базы на Луне, будут проходить испытания на северокавказской горе Эльбрус. Ученые собираются изучать, каким образом мобильные системы передвижения будут ездить на труднопреодолимой местности. В частности, наблюдения сконцентрируются на возможности строительных робот в сложных условиях, которые позволят оценить сборку и эксплуатацию научной базы.Известно, что испытуемые будут роботизированными системами, которые оснастят функциями, характерными как для луноходов, так и для антропоморфных роботов. По мнению разработчиков, горная цепь является идеальным местом проверки на прочность, эффективность и маневренность. Этот проект в скором времени будут направлен на рассмотрение в правительство. Кроме прочего, Рогозин заявлял о возможном создании центра подготовки космонавтов в одном из регионов СКФО, которое должно подтвердиться в конце текущего года.