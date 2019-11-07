Сергей Лазарев попросил поклонников перестать дарить ему цветы

Недавно состоялся концерт Сергея Лазарева в Петербурге. После мероприятия множество поклонников решили подарить цветы певцу. На своей странице в социальной сети Instagram Лазарев выложил видеоролик, в котором порекомендовал не тратить деньги на букеты. Вместо этого певец предлагает следовать старым традициям и перевести некоторое количество денежных средств в фонд “Линия жизни”. По словам Лазарева, благодаря работе этой организации удалось спасти огромное количество жизней. Этого не получилось бы достичь без поддержки множества граждан страны.Певец отмечает, что на его концертах, как правило, достаточно большое количество зрителей. Львиная доля цветов, купленных ему, так и не дойдёт до получателя из-за ограниченного доступа к сцене.