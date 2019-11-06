Наташа Королева потеряла ребенка из-за травли





Наташа Королева впервые рассказала эту историю, начавшуюся еще в 2015 году. Тогда у певицы украли телефон, а супругов начали шантажировать. На гаджете были откровенные снимки звезды и ее мужа Тарзана. Воры потребовали 100 тысяч долларов, но получили отказ. Тогда злоумышленники продали снимки одному популярному изданию по цене 5 тысяч долларов, из-за чего те стали доступны общественности.Тогда Наташа Королева подала в суд на портал и отсудила у него 50 тысяч рублей. Певица решила, что ситуация исчерпана. 3 года спустя депутат Госдумы Виталий Милонов узнал об этих фотографиях семейной пары и не разобравшись в ситуации обвинил ее в разврате. Парламентарий тогда предлагал лишить звезду статуса заслуженной артистки. Все эта ситуация привела к сильным переживаниям певицы.Наташа Королева призналась, что тогда она была на третьем месяце беременности. Супруги уже давно хотели завести второго ребенка, однако у них не получалось. Они испробовали множество методов и успели сдаться, но потом все случилось само собой. Артистка не могла поверить своему счастью, однако вскоре все изменилось. На одном из осмотров врач узнал об осложнении, которое в итоге привело к потере ребенка.